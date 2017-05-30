2531 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الاصلاح نيوز-

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 2531 طنا منها 1945 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو بين 100-250 فلسا، بصل ناشف 100 – 300 فلس، البطاطا 200 – 450 فلسا، بطيخ 100-350 فلسا، البندورة 100 -200 فلس، الجزر600 -800 فلس، الخيار 150- 500 فلس، الزهرة 200-400 فلس، فاصولياء 700 فلس – 250ر1 دينار، الكوسا 150 – 500 فلس، شمام 100- 500 فلس، الليمون 500 فلس -1 دينار، موز بلدي 250 – 700 فلس.

بترا