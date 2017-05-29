خبراء يكشفون مصدر فيروس “الفدية”

الاصلاح نيوز-

أعلن خبراء في مجال أمن المعلومات على شبكة الإنترنت الدولية أن أصل مبتكري فيروس الفدية “WannaСry” يمكن أن يكونوا من جنوب الصين أو هونغ كونغ أو تايوان أو سنغافورة.

وذكرت صحيفة “south china morning post” أن خبراء الشركة الأميركية “Flashpoint ” أجروا تحليلات لغوية، أظهرت أن مخترع هذا الفيروس من الناطقين باللهجة الجنوبية للغة الصينية.

ويلفت الباحثون إلى أن أحد الرموز المستخدمة في التشفير الأولي شائع في مناطق الصين الجنوبية، وفي هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة.

وتوصل هؤلاء إلى أن هذا الرمز كتب في البداية باللغة الصينية، وبعد ذلك ترجم إلى اللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة “Symantec” الأمريكية المتخصصة في تطوير برامج الحماية المضادة للفيروسات أن فيروس “WannaСry” يمكن أن يكون وراءه قراصنة من كوريا الشمالية.

يذكر أن قراصنة مجهولون حاولوا في 12 مايو/أيار الماضي اختراق أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام تشغيل “Windows” في 74 دولة.

ونفذت في جميع أنحاء العالم 45 ألف هجوم سيبراني باستخدام فيروس متخصص في التشفير، فيما سٌجل أكبر عدد من محاولات العدوى بهذا الفيروس في روسيا.

ومقابل فك الشفرة عن أجهزة الكمبيوتر، طالب القراصنة من كل ضحية من 600$ بعملة شبكة الإنترنت “Bitcoin”، وقد استعان المجرمون ببرامج تجسس تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية.-(روسيا اليوم)