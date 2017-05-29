اطلاق حملة مقاطعة الدواجن

الاصلاح نيوز-

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الدواجن لمدة اسبوع لارتفاع أسعارها الذي وصفوه بغير المبرر.

وأمل الناشطون من المواطنين المشاركة في حملة المقاطعة التي قالوا إنها تبدأ من يوم غد إلى السادس من حزيران الجاري للضغط على من يتحكمون بسعره واجبارهم على خفضه.

وبينوا ان المزارعين واصحاب الشركات الكبرى يتحكمون بأسعار الدواجن من دون وجود رقابة من قبل وزارة الزراعة وغياب وزارة الصناعة والتجارة لافتين الى ان كلا الوزارتين لا يعلمون بارتفاع اسعار الدواجن الا من المواطنين.

وأضافوا ان اسعار الدواجن في الوقت الحالي تتراوح ما بين دينارين الى دينارين ونصف للكيلو الواحد وهو سعر مبالغ فيه على حد قولهم علما ان الاسعار لم تتجاوز 1,30 قرشا للكيلو قبيل شهر رمضان المبارك.

وحملت الحملة الأولى عنوان ‘حملة المقاطعة الأردنية للدواجن ‘، وانضم اليها حتى ساعة كتابة الخبر أكثر من 100 ألف عضو.

وقال أعضاء الحملة إن فعاليتهم هدفها الضغط على من اسموهم ‘الحيتان’ بهدف تخفيض الأسعار٬ مشيرين إلى أن فعاليتهم سلمية.