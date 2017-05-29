الوحدات يدخل مرحلة الفرصة الأخيرة أمام الوحدة والاجتماع الفني اليوم

الاصلاح نيوز–

وصل إلى عمان أمس فريق الوحدة السوري، وذلك لملاقاة الوحدات ايابا، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، في اللقاء الذي سيقام عند الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة. وكان الوحدات قد خسر لقاء الذهاب 1-4، وبات مطالبا بتحقيق الفوز بفارق 3 أهداف لضمان الوصول للدور التالي ومواجهة احد قطبي الكرة العراقية الوزراء أو القوة الجوية وصولا للمشهد الختامي للبطولة واللقب الذي اضحى هدف نادي الوحدات ولاعبيه وجماهيره.

معسكر داخلي

إلى ذلك دخل الوحدات امس في معسكر تدريبي في فندق الريجنسي، وذلك لوضع اللاعبين في الاجواء اللمثالية لاغتنام الفرصة الاخيرة نحو اللقب الذي ما زال غائبا، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة جمال محمود إلى ايصال اللاعبين إلى الدرجة القصوى من التركيز الفني والبدني والذهني والنفسي.

ويركز المدير الفني للفريق الكابتن جمال محمود على رفع الروح المعنوية اللاعبين للظهور بمستوى مشرف، والبحث بقوة نحو اجتياز محطة الوحدة رغم صعوبة المهمة، في ظل غياب قلب دفاع الفريق وصماما الامان سبستيان، وعدم وضوح الرؤيا بخصوص اصابة طارق خطاب وحتى احمد عبدالمنعم.

الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي

يعقد عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم في فندق الريجنسي، الاجتماع الفني للمباراة، يليه في الساعة الثانية بعد الظهر المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين، فيما سيخوض الوحدات تمرينه الأخير عند الساعة العاشرة من مساء اليوم على ستاد الملك عبدالله الثاني، يعقبه في الحادية عشرة تدريب الفريق السوري والذي يستمر لمدة ساعة.

طاقم الحكام في عمان

وصل أمس إلى عمان طاقم الحكام الذي سيتولى ادارة المباراة الأوزبكي، والطاقم مكون من: عزيز قاسيموف حكما للساحة، واليشير أوسمانوف، تيمور جاينولين وشيرزود قاسيموف.