كأس الكؤوس والدرع في آب والدوري والكأس في أيلول

الاصلاح نيوز-

ينتظر أن تعقد لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم جلسة مشتركة مع دائرة المسابقات خلال الأيام القليلة القادمة، تخصصها لوضع الخطوط العريضة لتحديد مواعيد وآلية إقامة بطولات الموسم المقبل 2017-2018، بعد أن فرغ الاتحاد مؤخرا من الانتهاء من بطولات الموسم الماضي وفق المواعيد المحددة.

وسيأخذ المجتمعون بعين الاعتبار عند وضع المواعيد المقترحة الاستحقاقات القادمة للمنتخبات الوطنية وبالاخص الأول وكذلك التصفيات الأولمبية ومشاركة الأندية في البطولات الآسيوية والعربية، والاهم مراعاة استضافة الأردن للكأس الآسيوية للسيدات التي تقام خلال الفترة من وفق الموعد المقترح من 22-7 إلى 5-8-2017، فيما يشارك الفيصلي ببطولة الأندية العربية التي تقام خلال الفترة من 22-7 ولغاية 5-8 من العام الحالي، وفي ضوء اغلاق بعض الملاعب لاعادة تأهيلها لاستضافة كأس آسيا للسيدات، تتجه النية للانتهاء من أكبر عدد من مباريات مرحلة الإياب للدوري بصورة مبكرة حتى يتسنى للجنة المنظمة تجهيز هذه الملاعب لاستقبال هذا الحدث، بالرغم من صعوبة الانتهاء من بطولتي الدوري والكأس قبل بدء كأس آسيا للسيدات، الأمر الذي سيفرض بعض التوقفات.

وكالعادة سينطلق الموسم الجديد بمباراة كأس الكؤوس التي تجمع بين فريقي الفيصلي (بطل الدوري والكأس) وكذلك الجزيرة بصفته صاحب المركز الثاني في بطولة كأس الأردن، وسيواصل الاتحاد إقامة بطولة الدرع التي اعادها الموسم الماضي للواجهة من جديد بعد أن الغيت خلال السنوات الماضية.

وتقام بطولة دوري المناصير للمحترفين وكأس الأردن عقب الانتهاء من بطولة الدرع، حيث تقام الأخيرة بمشاركة أندية المحترفين.

كما ستناقش دائرة المسابقات مع لجنة المسابقات المقترحات السابقة حول آلية إقامة دوري الدرجة الأولى، بعد تم الإعلان قبيل بدء بطولة الموسم الماضي عن التوجه للتغيير في نظام البطولة التي تقام منذ سنوات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث تم الاقتراح بتطوير هذه البطولة لتقام وفق تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين لتلعب بنظام الذهاب والإياب، وفي ضوء هذه الالتزامات ستضع الدائرة واللجنة المواعيد المقترحة وفق الأتي.

كأس الكؤوس في آب

وحسب المعلومات الواردة فأن مشاركة الفيصلي في بطولة الأندية العربية والتي تستمر حتى الخامس من شهر آب (اغسطس) المقبل، فرض على دائرة المسابقات تأجيل إقامة مباراة كاس الكؤوس بين فريقي الفيصلي والجزيرة من الثلث الأخير من شهر تموز (يوليو ) المقبل إلى العاشر من شهر آب (اغسطس) المقبل حسب المقترح الأول، وسيقام اللقاء على استاد عمان الدولي، لتكون هذه المباراة فاتحة بطولات الموسم الجديد 2017-2018، وكان فريق الأهلي فاز ببطولة كاس الكؤوس خلال الموسم الماضي بعد تغلبه في الوحدات في اللقاء النهائي.

بطولة الدرع

ويعقب مباراة كأس الكؤوس بطولة الدرع التي تقتصر المشاركة فيها على أندية المحترفين، وسيتم تحديد موعد البدء في شهر آب (أغسطس) المقبل، على أن تنتهي بالأسبوع الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل ووفق النظام السابق لبطولة الدرع، بحيث يتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين على اساس القرعة الموجهة، على أن تضم كل مجموعة 6 فرق وذلك وفق ترتيب مراكز الفرق في دوري المحترفين الماضي، وحسب النظام المعمول به في الموسم الماضي لبطولة الدرع فقد تم تسكين أول وثاني الدوري على رأس كل مجموعة وتوزيع الثالث والرابع على المجموعتين وتوزيع الفرق الصاعدة من الدرجة الأولى دوري المحترفين على المجموعتين، وكان فريقا العقبة واليرموك صعدا من الأولى لدوري المحترفين.

وسيصار إلى توزيع الفرق المتبقية على المجموعتين، على أن تقام البطولة وفق الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي وتقام المباريات في هذا الدور بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة وصولا إلى النهائي.

وكان فريق شباب الأردن فاز ببطولة الدرع للموسم الماضي بعد تغلبه في النهائي على الفيصلي.

الدوري والكأس معا

وتتجه النية لبدء بطولة دوري المناصير للمحترفين (مرحلة الذهاب) في الثلث الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، أي بعد الانتهاء من بطولة الدرع، وبعد أن يمضي عدة أسابيع من بطولة الدوري، ستبدأ بطولة الكأس وبصورة متداخلة بين الدوري، وتشير مصادر مطلعة أن بطولة الكأس هي الأخرى ستقتصر على أندية المحترفين دون مشاركة أندية الدرجة الأولى، حيث كانت النية تتجه منذ الموسم الماضي لمشاركة الأولى في بطولة الكأس بعد أن يتم إقامة بطولة الدرجة الأولى في موعد يقترب من بطولة الكأس وليس بعد نهاية دوري الدرجة الأولى.

الدرجة الأولى بالنظام السابق

خلافا للتصريحات التي اطلقت في وقت سابق بالعمل على تطوير بطولة الدرجة الأولى والخلاص من نظامها السابق، بإقامتها من مرحلة واحدة، سيتم تطويرها لتقام وفق تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين لتلعب دوريا من مرحلتين ويتأهل الأول والثاني إلى المربع الذهبي، وكذلك إقامة هذه البطولة خلال شهر أيلول لكي تتمكن من المشاركة في بطولة كأس الاردن، تؤكد بعض المصادر أن العديد من الأندية ابدت رغبتها بالابقاء على النظام السابق بإقامتها من مرحلة واحدة، والاهم من ذلك بأنها لا تستطيع اللعب خلال شهر أيلول (سبتمبر)، وقد انتهت للتو من بطولتها، اي أن البطولة ستعود لتنطلق خلال شهر آذار (مارس) من العام المقبل 2018، وبدون المشاركة في بطولة كأس الأردن.