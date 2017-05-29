كأس اسبانيا: برشلونة يحتفظ باللقب بعد فوزه على ألافيس ويودع مدربه لويس إنريكي

الاصلاح نيوز-

أظهر ليونيل ميسي ونيمار قدراتهما ليفوز برشلونة على ألافيس العنيد 3-1 في نهائي كأس اسبانيا، ليحرز اللقب للمرة الثالثة على التوالي في وداع رائع لمدربه لويس إنريكي.

وسجل ميسي الهدف الأول في الدقيقة 30 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عقب لعبة ذكية من نيمار بعدما سدد ألافيس، الذي كان يخوض أول نهائي محلي في تاريخه، في القائم. وتعادل الفريق الباسكي بعد ثلاث دقائق، عندما أطلق ثيو هرنانديز تسديدة رائعة من ركلة حرة في الزاوية العليا للمرمى، لكن نيمار أعاد المقدمة لبرشلونة قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول حين حول تمريرة أندريه غوميز العرضية إلى الشباك من مدى قريب بعدما بدأ التحرك بانطلاقة ممتازة في اليسار. وعزز باكو ألكاسير تفوق الفريق الكتالوني بعد دقيقتين ليبدد آمال ألافيس في إحراز أول لقب في تاريخه الممتد منذ 96 عاما ويمنح برشلونة لقبه الـ29 في الكأس، والتاسع في ولاية لويس إنريكي التي استمرت ثلاث سنوات. وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة: «ثالث لقب على التولي لكأس الملك من نصيبنا.

شكرا لويس إنريكي على مساهماتك على مدار ثلاث سنوات». وكان برشلونة يبحث عن لقب في ختام موسم محبط بعدما ذهب لقب الدوري لغريمه ريال مدريد وخرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس وافتقد لويس سواريز وسيرجي روبرتو بسبب الإيقاف. وسيلعب بذلك برشلونة أمام غريمه الريال في الكأس السوبر المحلية.

وتعرض برشلونة لضربة مبكرة عندما خرج خافيير ماسكيرانو محمولا على محفة بعدما اصطدمت رأسه برأس ماركوس يورينتي لاعب وسط ألافيس الذي اضطر لوضع ضمادة على رأسه حتى نهاية اللقاء. وكان ألافيس يحلم بتكرار فوزه غير المتوقع على برشلونة في «نوكامب» في وقت سابق من الموسم الجاري رغم أن المنافس أشرك تشكيلة أساسية أكثر قوة من هذه المرة. وكاد ألافيس أن يتقدم عندما اقتنص إيباي غوميز الكرة من جيرار بيكي وسددها لتصطدم بالقائم. ورغم نجاح ميسي في التسجيل لم ينهر ألافيس ونجح في التعادل بعد ثلاث دقائق بواسطة ثيو المنضم على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد والمرشح بقوة للانتقال إلى الريال هذا الصيف. لكن برشلونة رد بفضل المتألقين ميسي ونيمار. ومرر ميسي إلى البديل غوميز الذي منح الكرة لنيمار ليأتي الهدف الثاني، ثم توغل ميسي ببراعة وأهدى تمريرة لألكاسير الذي حسم اللقاء بالتسجيل.