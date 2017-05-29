سما المصري تسخر من فيفي عبده وتشكك في مقلب رامز

الاصلاح نيوزـ

سخرت الفنانة المصرية سما المصري من حلقة الفنانة فيفي عبده مع الفنان رامز جلال في برنامجه “رامز تحت الأرض”، والذي يعرض على شبكة قنوات”ام بي سي”.

سما شككت في فبركة الحلقة، من خلال تعليق كتبته، على حسابها الخاص على موقع “انستغرام”، قالت فيه: “احلي حاجه بصراحه عجبتني في حلقه فوفا مع رامز النهارده انها ياعيني اتمرمطت ونزلت تحت الرمله ودخل عليها الوحش واتشدت بالحبل والعربيه نزلت بيها تحت الارض وشدوها بالحبل وفشخت رامز ضرب وشتيمه وهي لسه برضو محتفظه بالكاب والشنطه الكروس علي وسطها.. طب اذاي اجدع؟؟؟ ههههه…لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله”.

فيفي خرجت عن صمتها ودافعت عن نفسها، حيث أكدت إنها لم تكن تعلم بالمقلب، الذى تعرضت له في الحلقة، لافتة إلى أنها استطاعت الهروب من رامز خلال الموسمين الماضيين في برنامجيه “رامز واكل جو”، و”رامز فى أرض النارط، حيث كان آخر ظهورها لها معه فى برنامج “رامز قرش البحر”.

وأضافت “والله العظيم ما كنت أعرف بالمقلب، أنا كنت متفقة على ظهوري فى برنامج للإعلامي اللبناني نيشان، وذهبت بالفعل على هذا الأساس، حتى تعرضت لكل هذا التعب مع رامز، فقد تعرضت بالفعل لأشياء جعلتني أخرج عن شعوري، من حيث الرعب الذى عشته والريحة الكريهة التى تخرج من الأرض، وكانت تخرج داخل أنفاسي”.