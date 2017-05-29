شيلاء سبت تبكي بسبب والدها

الاصلاح نيوزـ

ردت الفنانة البحرينية شيلاء سبت على سؤال أحد متابعيها، على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

المعجبة وجهت سؤالا لشيلاء قائلة: “هل تمنت في وقت من الأوقات أن تكون ولد”، فردت الفنانة البحرينية بالإيجاب.

شيلاء قالت: “صراحة نعم، تمنيت أن أصبح ولدا لما أبي كبر، لان نحن ليس لدينا أخوات ذكور، وأحس ان ابي بحاجة رجل يكون معه اكتر من البنات”.

وأضافت: “لما الرجل يكبر يحب يذهب ويجيء، كنت أتمنى اكون معه وأذهب معه إلى المسجد مثلاً، ولكن الحمدلله”، ثم بكت تأثرا.

يذكر أن شيلاء سبت قد عبرت من قبل عن تعلقها الشديد بأسرتها، وأكدت أنهم يمثلون نقطة ضعف شديدة بالنسبة لها.