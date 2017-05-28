فيلادلفيا تحتفل بذكرى الاستقلال والأعياد الوطنية

الاصلاح نيوز-

رعى معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة وبحضور القائم بأعمال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد امين عواد احتفالاً بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال ويوم الجيش بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة في الجامعة . مستذكرة البطولات التي سطرها الأردنيون والأمجاد التي بناها وأسسها رجالات الوطن مؤكدةً أن الاحتفاء بعيد ويوم الجيش هو رمزٌ للسيادة وتأكيد للإرادة الوطنية، وتضمن الإحتفال عدد من الفعاليات حيث أقيم حفل خطابي وغنائي حضره السادة العمداء وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد كبير من طلبة الجامعة .

وقد استهل الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم ، ، ثم ألقى الدكتور مصطفى الجلابنة عميد شؤون الطلبة كلمة الجامعة هنأ فيها الوطن وقائد الوطن بهذه المناسبة وقال فيها :-

( الإستقلال كلمة عرشها الوطن وسياجها الإيمان ونورها الولاء وطهرها ماء زمزم ) .

الإستقلال رجولة الحسين بن علي وبطولته وبسالته طيب الله ثراه، قائد النهضة الكبرى الذي قهر الخوف وتحدى الموت وأعلنها عالية صريحة مدوية لا تقبل التأويل لغير معناها ” والله لو قطعوني إرباً إرب ما وقعت على وثيقة تعطي فلسطين لليهود ” هؤلاء هم العظماء، وهكذا تصنع العظمة )

كما قال في كلمته ( الإستقلال مناسبة تؤكد لنا أن الأردن هو الدولة والوطن والهوية والمكانة، الدولة التي بناها الحسين ووضعها على خارطة العالم، الحسين باني نهضة الأردن الحديثة، القائد الخالد بالقلوب القائل ” القدس قدسنا، والأرض أرضنا، ولن نفرط بذرة من ترابها الطهور ” الحسين صانع مجد الكرامة معركة وإنساناً جاعل اسم الأردن نجما ساطعاً في كل المحافل الدولية ) .

وقال أيضاً ( الإستقلال هو مكانة الأردن على الصعيد الإقليمي والدولي التي عززتها جهود جلالة قائد المسيرة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمواقفه الحقة ووسطيته ومرونته في التعامل مع ما يحدث على صعيد الجبهة الداخلية وعلى مستوى الإقليم، حما الأردن من الإنحدار إلى طريق مظلم مجهول المصير وأبقاه قويا قادرا على مساعدة أشقائه عندما اختلطت أوراق البعض منهم ) .

ثم ألقى الطالب شادي الطيبي قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم قدمت فرقة كورال الجامعة أغان وطنية بقيادة مشرفة الموسيقى رولا نصر تفاعل معها كافة الحضور، وكان عريف الحفل بهذه المناسبة الدكتور عمر الكفاوين.

كما قام الأستاذ الدكتور محمد أمين عواد القائم بأعمال رئيس الجامعة بافتتاح معرض فني وبازار خيري والذي نظمته الدكتورة ديما الملاحمه ومجموعة من طلبة كلية الآداب والفنون بهذه المناسبة حيث عرضت مجموعة من اللوحات الفنية والمأكولات شعبية .