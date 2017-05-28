فيلادلفيا تنتخب مجلس طلبتها

الاصلاح نيوز-

أعلن الدكتور مصطفى الجلابنة عميد شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة فيلادلفيا للعام الدراسي 2016/2017 التي نظمتها الجامعة يوم الأربعاء الموافق 24/5/2017، حيث تنافس على هذه المقاعد المقررة ( 81 ) طالباً وطالبة من جميع كليات وأقسام الجامعة لشغر ( 38 ) مقعداً للدورة الجديدة، وقال الجلابنة أن ( 18 ) مقعداً حسمت بالتزكية بواقع ثمانية عشر مرشحاً عن ستة عشر قسماً، وتنافس ( 63 ) مرشحاً لشغر ( 20 ) مقعداً في المجلس ليكون مجموع المقاعد ( 38 ) مقعداً، حيث لم يترشح أحد عن قسم الرياضيات . وقد أكد الجلابنة أن العمادة وإدارة الجامعة حرصت كل الحرص على إجراء الإنتخابات بشفافية تامة وأجواء ديمقراطية وتنافس شريف بين الطلبة حيث جرت الإنتخابات في أجواء من النزاهة والمصداقية والروح التنافسية العالية، وقد أوضح أيضاً أنه قد تم الإلتزام الكامل بالتعليمات الخاصة بهذه الانتخابات والتي وضعتها العمادة حرصاً منها على إظهار العملية الانتخابية بصورة مشرفة، وقد تعاونت كوادر الجامعة من هيئات تدريسية وإدارية في الجامعة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الذي لم يسجل فيه أي مخالفة أو اعتراض من قبل الطلبة المرشحين والناخبين وقد سادت روح المنافسة الشريفة بين المرشحين الذين تنافسو على شغر هذا المقاعد .

أما الطلبة الفائزون بالانتخابات فهم :-

رانيا رياض محمود الشعيبات / اللغة العربية وآدابها .

ثائر ناصر حفظي علاونة / اللغة الإنجليزية وآدابها .

احمد زياد عيد الحرباوي / التصميم الجرافيكي .

فرح فايق محمود العثمان / التصميم الداخلي .

نيروز ربين جبر عثمان / دراسات التنمية .

أنس سلمان فايز غريفات / الصحافة .

فوزية ناصر الهجيج / الصيدلة .

ايهم شهاب عارف ابو شهاب / الصيدلة .

محمد هادي مهيد احمد البرازي / الصيدلة .

طيف رائد شاكر محمود / الصيدلة .

حذيفة حمزه عباس عرمان / الصيدلة .

محمد بهاء الدين الداغستاني / الصيدلة .

مصطفى ناظم نزهان عليج / الصيدلة .

هيثم جهاد عبد السعدي / التمريض .

مجد عاهد ابراهيم عامر / هندسة الميكانيك .

سيف عطا سلامه عضيبات / هندسة العمارة .

ايسر خالد محمد اشقر / الهندسة المدنية .

ماهر محمد خير مسدي / الهندسة الميكانيكية .

ابراهيم محمد عزيز نزال / الهندسة الميكانيكية .

محمد عبدالله القاسم / هندسة الميكاترونكس .