تحرير 21 مخالفة تموينية في اليوم الاول من رمضان

الاصلاح نيوز-

حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 21 مخالفة تموينية في اليوم الأول من شهر رمضان في مختلف محافظات المملكة تركز معظمها على عدم اعلان أسعار بحسب بيان للوزارة.

وقالت في بيانها ان اسعار الخضار شهدت استقرارا لمختلف الاصناف خلال اليوم الاول من رمضان فيما لوحظ ارتفاع واضح على أسعار الدجاج بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب.

واضافت ان الكميات الموردة للسوق من مادة الدجاج هي كالمعتاد متوقعة انخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة.

واشارت الى التزام المنشآت التي تبيع مادة القطايف بالسوق بالسقف السعري الذي تم تحديده من قبل الوزارة ومقداره دينار واحد للكيلو.