6 قتلى في هجوم انتحاري شمال شرق بغداد

الاصلاح نيوز-

قتل ستة اشخاص على الاقل واصيب سبعة آخرون بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مدنيين الاحد وسط مدينة بعقوبة، شمال شرق بغداد، حسبما افادت مصادر امنية وطبية.

وقال المقدم غسان الكرخي من شرطة بعقوبة “قتل ستة اشخاص واصيب سبعة بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مدنيين، بينهم عدد من النساء”.

ووقع الهجوم في شارع رئيسي بالقرب من مبنى محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، وفقا للمصدر.

واكد فارس العزاوي المتحدث باسم دائرة صحة ديالى كبرى مدنها بعقوبة، حصيلة الضحايا.

من جهته، اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان مختصر “وقوع اعتداء ارهابي بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا عند مدخل شارع مبنى محافظة ديالى اسفر عن استشهاد واصابة عدد من الاشخاص”، من دون ذكر اي تفاصيل اضافية.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.(أ ف ب)