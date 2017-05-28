الجمارك تنفي إصدار إجراءات تتعلق بدخول السيارات الأجنبية

الاصلاح نيوز-

نفت دائرة الجمارك اليوم الأحد، إصدار آليات وإجراءات جديدة تتعلق بدخول السيارات الأجنبية المدخلة برخص إدخال إلى المملكة.

وقالت في بيان صادر عنها إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية يوم السبت الموافق 27-5-2017 حول قيام دائرة الجمارك بإصدار آليات وإجراءات جديدة تتعلق بدخول السيارات الأجنبية المدخلة برخص إدخال، نودّ التأكيد أنه لم يتم إصدار أي تعليمات جديدة هذا الخصوص.

وأشارت إلى أن تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات هي ذاتها المطبقة منذ عام (2009)، وفي حال صدور أية تعليمات أو إجراءات جديدة فإننا سنقوم بالإعلان عنها فور صدورها.