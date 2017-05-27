الوحدات يكثف تحضيراته لمواجهة الوحدة السوري بالكأس الآسيوية

الاصلاح نيوز-

كثف فريق نادي الوحدات لكرة القدم، من تحضيراته لملاقاة نظيره الوحدة السوري، في مباراة إياب دور الأربعة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تجري عند الساعة الحادية عشرة ليلا على استاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، والتي يحاول فيها فريق الوحدات تجاوز حاجز صعوبة المهمة التي تتخلص بالفوز بأكثر من 4 اهداف وعدم التسجيل في مرماه، بعد ان خسر مباراة الذهاب التي جرت في بيروت بنتيجة 1-4.

محمود يرتب الأوراق

ويمضي المدير الفني جمال محمود وجهازه المعاون، على طريق “وعرة” تحتاج الى التجهيز النفسي قبل نثر افكاره التكتيكية الخاصة بالمباراة، حيث انطلق الى التدريبات وسط حضور لمدير نشاط الكرة الجديد زيد ابو حميد، وبعض اعضاء مجلس الادارة وجمهور غفير، وقف خلف الفريق في التدريبات التي اجريت على ملعب مجمع النادي بمنطقة غمدان، دفعا لمؤشر الجاهزية النفسية، والبناء على ما سبق وقدمه الفريق خلال مباراة الإياب امام الفيصلي التي انتهت بالتعادل السلبي، ورغم وداع الوحدات البطولة المحلية الرابعة، الا ان الجماهير صفقت للمدير الفني وجهازه المعاون على العرض الأفضل الذي قدمه الفريق في ظل ظروف “معقدة ومركبة”. محمود ومساعداه عصام محمود ومدرب حراس المرمى عثمان برهومة، والجهاز الطبي بقيادة اخصائي العلاج الطبيعي جبرين مناصرة، وقفا على حالات اللاعبين البدنية والصحية، خاصة بعد اصابة التمزق التي تعرض لها طارق خطاب في تدريب اول من أمس، ويضاف الى معاناة الفريق من غياب المدافع الكرواتي سابستيان الذي غادر الى بلاده لمدة شهر لعلاج اصابته، الأمر الذي يفرض على الجهاز الفني طرح اوراقه البديلة في ظل التقرير النهائي عن وضع خطاب من قبل مناصرة في تمرين اليوم، الذي يجري عند الساعة الحادية عشرة على ملعب مجمع النادي.وفضلا عن ترتيب الاوراق الخاصة بمباراة الرد امام الوحدة، فإن محمود سيقدم الى مجلس الادارة من خلال مدير نشاط الكرة زيد ابو حميد، تقريرا شاملا ومفصلا عن وضع فريق الكرة، واللاعبين الذي يود بقائهم والمغادرين، خاصة في ظل افتقاد الفريق لورقتي حسن عبدالفتاح ورجائي عايد اللذين سينتقلان الى صفوف الشمال القطري بداية الموسم المقبل، وطرح الاسماء المحلية االبديلة التي يجب ان تضعها ادارة النادي ونشاط الكرة تحت عدسة اهتمامها لضمها خلال الموسم المقبل، وموقفه من الاسماء التي تنتهي عقودها مع النادي نهاية الموسم خصوصا باسم فتحي، عبد الله ذيب، عامر ذيب، عامر شفيع، طارق خطاب، محمد الدميري، وحاجته من المحترفين ووجهة نظره في المحترفين البرازيلي توريس وسابستيان اللذين يمتد عقداهما مع الفريق إلى الموسم المقبل.

وفد الوحدة يصل غدا

إلى ذلك، من المقرر ان يصل وفد نادي الوحدة السوري الى عمان يوم غدٍ الاحد، قادما من بيروت، بعد أن كثف الفريق استعداداته لهذه المواجهة التي ينظر فيها الفريق للعبور الى نهائي البطولة عن منطقة غرب آسيا، وهو ما فسره اهتمام مجلس الادارة وصرفه مكافأة الفوز عن مباراة الذهاب في بيروت تحفيزا لموقعة عمان.

الى ذلك، يصل ايضا الأحد، طاقم حكام المباراة الاوزبكي كل من عزيز قاسيموف حكما للساحة، ويساعده اليشير أوسمانوف، وتيمور جاينولين، وشيرزود قاسيموف حكمًا رابعا، الى جانب مراقب المباراة التايواني تشين تشانج، ومقيم الحكام الهندي إدوارد بيريرا والتر، في الوقت الي وجه فيه نادي الوحدات الدعوة الى وسائل الاعلام لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غد الإثنين في فندق الريجنسي، ويعقبه الاجتماع الفني الخاص بالمباراة في ذات المكان.