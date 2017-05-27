عمان بطلاً للدوري النسوي لكرة القدم للمستوى الأول

الاصلاح نيوز-

توج فريق عمان بطلا للدوري النسوي لكرة القدم للمستوى الأول، رغم تعادله مع شباب الاردن 1-1، الجمعة في المباراة التي جمعتهما على ملعب البولو.

وقلدت رئيسة اللجنة النسوية في الاتحاد رنا الحسيني كأس البطولة وميداليات المركز الأول لفريق عمان، فيما وزعت ميدليات المركز الثاني للاعبات شباب الأردن.

وتمكن عمان من الظفر باللقب بعد ان تصدر الترتيب برصيد 22 نقطة، وحل شباب الاردن ثانياً ب19 نقطة، فيما حل الاستقلال ثالثاً برصيد 12 نقطة، واستقر الارثوذكسي بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما انهى الحسين البطولة برصيدٍ خالٍ من النقاط ليهبط الى المستوى الثاني.

الزرقاء يتوج بلقب الدوري النسوي للمستوى الثاني

في سياق منفصل، توج فريق الزرقاء لكرة القدم بلقب الدوري النسوي للمستوى الثاني، اثر تغلبه على الخليج 4-0، بعد ايقاف المباراة بسبب تناقص عدد لاعبات الاخير، بينما تغلب البتراء على كفر راكب 5-0، في ختام منافسات المستوى الثاني.

وصعد فريق الزرقاء للمستوى الأول بعد تحقيقه للقب المستوى الثاني، حيث تصدر ترتيب الدوري ب16 نقطة، بينما حل كفر راكب ثانياً برصيد 10 نقاط، والبترا ثالثاً برصيد 9 نقاط، والخليج رابعاً دون نقاط.