العاهل السعودي: نقف مع مصر بكامل إمكاناتنا حتى يتم القضاء على الاٍرهاب

الاصلاح نيوز–

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وقوف بلاده مع مصر “بكامل إمكاناتها حتى يتم القضاء على الاٍرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابعه”.

جاء هذا خلال خلال اتصال هاتفي أجراه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الجمعة، أدان فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب تقل أقباطاً، وسط مصر. بحسب وكالة الأنباء السعودية، السبت.

وأكد الملك سلمان ” استنكار وإدانة المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية”.

وجدد ” تأييد المملكة لما تقوم به حكومة مصر من إجراءات في مواجهة الأعمال الإرهابية”.

وأكد أن “أن المملكة تقف مع مصر بكامل إمكاناتها حتى يتم القضاء على الاٍرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابعه.”

وأعرب العاهل السعودي عن خالص العزاء في ضحايا العمل الإرهابي ، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

والجمعة، قُتل 29 شخصاً وأصيب 24 آخرين، في هجوم استهدف حافلة كانت تقل أقباطاً بمحافظة المنيا، وسط مصر، نفذه مسلحون يستقلون 3 سيارات دفع رباعي، وفق بيان رسمي.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 8:00 ت.غ.

ويقدر عدد الأقباط في مصر بنحو 15 مليون نسمة وفق تقديرات غير رسمية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 93 مليوناً ما يجعلهم أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.