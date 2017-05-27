بيكيه يلمح إلى رحيل إنييستا عن برشلونة

الاصلاح نيوزـ

اعترف جيرارد بيكيه، نجم دفاع برشلونة الأسباني، أن فريقه لم يقدم الموسم الذي حلم به، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يهتم بالإهانات التي وجهت له خلال احتفالات ريال مدريد بتحقيق لقب الدوري الأسباني “الليجا”.

وقال بيكيه: “الفوز بالكأس (كأس الملك) ليس فشلا، ولكنه لم يكن الموسم الذي حلمنا به، الأمر لا يعتمد على ما يمكن لريال مدريد أن يقوم به، أعتقد أنه كان بإمكاننا أن نطمح لتحقيق شيء أكبر”.

ويواجه برشلونة يوم السبت المقبل منافسه ألافيس في نهائي كأس ملك أسبانيا، هو اللقب الأخير الكبير الذي يمكنه أن يحققه هذا الموسم، بعد أن أقصي من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا وأنهى الدوري الأسباني في المركز الثاني.

وقلل بيكيه من أهمية الإهانات التي وجهت إليه خلال احتفالات ريال مدريد بتحقيق لقب الليجا، وذلك عندما قال لاعب النادي الملكي داني كارفاخال بصوت واضح من خلال المذياع: “بيكيه، أيها النذل قم وألقي التحية على البطل”.

وأضاف بيكيه قائلا: “رغم أنها إهانة، ولكنها جملة عابرة، ولا أعتبرها إهانة، إنها تقال في أوقات الانفعال وأعتبرها أمرا عاديا، كارفاخال فتى جيد، لقد بعث لي برسالة وأنا قلت له إن شيئا لم يحدث”.

وعاد قلب دفاع برشلونة للتأكيد مرة أخرى على ضرورة الاستعانة بتقنية المقاطع المصورة “الفيديو” لحسم القرارات المثيرة للجدل، وتابع قائلا: “لقد بات أمر ضروريا وإجباريا”.

ومن المقرر أن يعلن برشلونة يوم الاثنين المقبل عن إسم مدربه الجديد، ويعتبر ارنستو فالفيردي هو أقرب المرشحين بالنسبة للصحافة الأسبانية.

وأشار بيكيه إلى أن فالفيردي قام بعمل جيد مع أتلتيك بيلباو خلال السنوات الماضية وقد يكون خيارا جيدا بالنسبة لفريقه.

وتطرق بيكيه إلى الحديث عن وجود العديد من اللاعبين في برشلونة يواجهون مشكلات مع مصلحة الضرائب الإسبانية، من بينهم هو أيضا، حيث قال: “إنها أمور لا علاقة لها بعالم كرة القدم، فيما يتعلق بحالتي يمكنني أن أقول لكم إنني ضد الطريقة التي تتعامل بها مصلحة الضرائب، لا يروق لنا أن يكون النادي واللاعبين في بؤرة الاهتمام بسبب هذه الأشياء”.

وفي الختام، ألمح بيكيه إلى إمكانية رحيل اندريس انييستا عن برشلونة، وقال: “لا أتخيل برشلونة بدون انييستا ولكن هذا في النهاية سيحدث”.