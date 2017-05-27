كريستيانو رونالدو ينفي تهربه من الضرائب

الاصلاح نيوزـ

نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، تهمة التهرب الضريبي التي تلاحقه بسبب حقوق استخدام صوره الدعائية.

واعتبرت مصلحة الضرائب الإسبانية رونالدو متهربًا من دفع أكثر من 8 ملايين يورو، وذلك بعدم كشفه بشكل كامل عن عائداته من حقوق تسويق صورته، ما بين 2011 و2013، حيث لم يدفع سوى 20% من المطلوب سداده، مستفيدًا من قانون “بيكهام” الذي يخفض نسبة الضرائب للاعبين الأجانب، إلا أنّ هذا القانون تم إلغاؤه في 2014.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلًا عن مصادر مقربة من اللاعب، أنّه لا يعرف أي شيء عن هذه التهم، ولا علاقة له بها، مؤكدًا سلامة ملفه الضريبي، وعدم وجود أي مبالغ مستحقة عليه.

ولم يتم تحديد إن كانت التهمة مخالفة إدارية أم جريمة، وفي حال كونها مخالفة سيدفع اللاعب 8 ملايين يورو، أما إذا كانت جريمة ضريبية، فسيكون كريستيانو مطالبًا بدفع المبلغ المالي، بالإضافة لعقوبة السجن.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ العقوبة في هذه الحال قد تتراوح بين السجن 15 شهرًا و5 أعوام.

وسبق أن ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، في 2014، أن رونالدو متهم بالتهرب من الضرائب بمبلغ 85 مليون يورو، وهو ما نفاه اللاعب وقتها في بيان رسمي.