الاصلاح نيوز-

خبير معلوماتي يحذر من تحميل أي فيلم في هذه الأيام لهذا السبب نصح المتخصص في مجال الأمن المعلوماتي، بعدم تحميل أي فيلم أو برامج مترجمة باستعمال ‘subtitle’.

حذّر المتخصص المغربي في مجال الأمن المعلوماتي رغيب أمين، من وجود ثغرة خطيرة في جميع البرامج التي تُستعمل لمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت.

وقال رغيب في شريط مرئي عبر قناته بـ’يوتيوب’، إن على الجميع عدم استعمال برامج مثل ‘kodi’، و’vlc’، و’popcorntime’ لأن بها ثغرة خبيثة تمكن الهاكرز من اختراق شامل للهواتف وشاشات التلفاز الذكية والحواسيب، وجميع الأجهزة الكفيلة بتشغيل مثل هذه التطبيقات.

وكشف رغيب أن الهاكرز يقومون برفع subtitle (الحاشية المترجمة للفيلم) على المواقع الشهيرة بتقديم ترجمة للأفلام، والبرامج الوثائقية مثل ‘opensubtitle’، وأضاف أنه وبعد أن يقوم المستخدم بتحميل الفيلم المترجم يتم اقتناصه فورا والشروع في التجسس عليه بشكل كامل، بل والتحكم في جهازه.

ونصح المتخصص في مجال الأمن المعلوماتي، بعدم تحميل أي فيلم أو برامج مترجمة باستعمال ‘subtitle’، مشددا على أنه لا يوجد لحدود الساعة إيجاد أي حل لهذه الثغرة التي وصفها بـ ‘الخطيرة’.