بالفيديو: شاب يخطب حبيبته الممرضة بخاتم خبأه في معدته

الاصلاح نيوز-

في مشهد أحمق، أظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة قيام شاب روسي بعرض الزواج على حبيبته الممرضة بطريقة غريبة، حيث أخفى خاتم الخطوبة في جرح داخل بطنه.

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره في جمهورية كاراشاي شيركيس الروسية، الممرضة وهي تحاول تضميد جرح الشاب، لتكتشف وجود جسم غريب داخل الجرح. وبعد ثوان قليلة اكتشفت الممرضة بأن الجسم الغريب ليس إلا خاتم دسه حبيبها في بطنه بغرض التقدم لخطبتها.

وحالما أخرجت الممرضة الخاتم، وافقت على طلب حبيبها قبل أن تنفجر بالبكاء. وعمد الشاب إلى تنظيف الخاتم من الدماء وتعقيمه قبل أن يقدمه لخطيبته، مع باقة من الزهور.

ومن غير المعروف كيف أصيب الشاب، غير أن تقارير وسائل إعلام محلية قالت بأن الشاب جرح نفسه عمداً وأخفى الخاتم في الجرح ليتقدم بطلب الزواج من الممرضة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.