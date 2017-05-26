الأردن يدين الهجوم الارهابي على الأقباط في المنيا

الاصلاح نيوز-

دان الأردن بشدة الهجوم الارهابي المروع والوحشي الذي تعرضت له حافلة تقل عددا من الاشقاء المصريين الاقباط كانوا يتجهون الى دير الانبا صامويل في المنيا واسفر عن مقتل اكثر من 30 شخصا غالبيتهم من الاطفال.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الاردن يدين باشد العبارات هذا الهجوم الوحشي اللاانساني الذي يكشف من جديد الاساليب الدنيئة التي يلجأ اليها الارهابيون الخوراج بترويع الآمنين ومحاولة اخفاء جرائمهم وافعالهم الجبانة خلف دوافع دينية ومحاولة لبث الفرقة والفتنة في صفوف المصريين.

واكد على الثقة ان مصر قيادة وشعبا ستقف مثلما كانت على الدوام في وجه الارهاب ومحاولات الارهابيين زعزعة امنها واستقرارها .

واعرب المومني عن الوقوف الى جانب مصر في هذه الظروف العصيبة وفي كل الظروف، ويجدد دعوته لتكاتف الجهود من اجل القضاء على الارهاب وتجفيف هذه الظاهرة المؤرقة والمقلقة للانسانية جمعاء.

وقدم المومني العزاء باسم الحكومة للحكومة المصرية ولاهالي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

بترا