الفنانة سميرة توفيق تحيي نجوميتها في حفل الاستقلال

الاصلاح نيوز-

أحيت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق اليوم الخميس، الحفل الرسمي للمملكة بعيد الاستقلال الواحد والسبعين، بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

وقدمت توفيق بمشاركة الفنانة الأردنية زين عوض، أغنيتين وطنيتين ‘فدوى لعيونك يا أردن’، و’أردن للكوفية الحمرا’ والتي غنتهما الفنانة سميرة توفيق باللهجة الأردنية، واشتهرت بهما منذ زمن طويل.

إضافة إلى أغنية ‘بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل’، وهي أغنيات ترسخت في الوجدان الأردني عبر سنوات طويلة.

وفي نهاية الحفل توجه جلالة الملك الى المنصة وحيا الفنانة توفيق على حضورها الفعال.

وانعم جلالته على الفنانة توفيق بتقليدها وسام الملك عبدالله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة والرائدة في اثراء التراث الموسيقي والغنائي الوطني.

وكانت الفنانة سميرة توفيق غنت الكثير عن الأردن، واشتهرت بالغناء للتراث الأردني، وكتب لها العديد من الكتاب الأردنيين، كما غنت من قصائد المشير حابس المجالي أغنية حنا كبار البلد.