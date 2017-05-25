روبي تدخل المستشفى والسبكي يحرر محضرا ضدها

الاصلاح نيوزـ

أصيبت الفنانة المصرية روبي بوعكة صحية بسبب إرهاق التصوير لساعات طويلة في مسلسلها الجديد “رمضان كريم”.

روبي قالت إنها شعرت بآلام مبرحة وذهبت إلى المستشفى وأمر الطبيب باحتجازها لمدة يومين ولكنها فوجئت بالمنتج أحمد السبكي يحرر محضر ضدها يتهمها فيه يتعطيل التصوير.

الفنانة المصرية استنكرت ما حدث وقالت إن الجميع يشهد لها بالالتزام وأن هناك أكثر من 11 حلقة تم تسليمها من المسلسل ولا توجد مشكلة حتى يتصرف المنتج احمد السبكي بهذا الأسلوب.

روبي قالت إنها توقعت أن يتصل بها السبكي ليطمئن عليها وليس أن يقوم بتحرير محضر ضدها، لافتة إلى أن حالتها الصحية غير مستقرة بسبب ارهاق التصوير وأن من المنتظر أن يتم تقدير مرضها وليس معاقبتها.

وكان المنتج أحمد السبكي قد حرر محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الفنانة روبى حمل المحضر رقم 2830 إدارى بالقسم، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.