بيكيه غير منزعج من إهانات لاعبي ريال مدريد

الاصلاح نيوز-

أبدى اللاعب الدولي الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، عدم انزعاجه من تعرضه للشتائم والإهانات من جماهير وبعض لاعبي فريق ريال مدريد أثناء احتفالهم، فجر الإثنين الماضي، بالتتويج بلقب ‘الليغا’ للموسم الجاري ( 2016-2017).

وقال بيكيه في تصريحات لمحطة ‘ميدياست’ الإسبانية: ‘ما حدث شيء طبيعي، فهم سعداء بعد الفوز بلقب الدوري، وبالطبع لا أنتظر أي اعتذار عما حدث’.

وأكد جيرارد بيكيه أنه قام بالحديث مع لاعب فريق ريال مدريد، داني كارفخال الذي كان وراء الشتائم التي رددها جماهير ولاعبي ريال مدريد.

وأوضح بيكي أنّه قام بإخبار كارفخال أن ما حدث لا يزعجه أبداً وأنه لا ينتظر اعتذار من أحد.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية، نقلت مشاركة داني كارفاخال في ترديد عبارات مسيئة ضد زميله بمنتخب إسبانيا، قائلاً:’ بيكيه أيها الوقح، قم بأداء التحية للبطل’.

وكان نادي ريال مدريد قد تُوّج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة ال33 في تاريخه بعد فوزه يوم الأحد الماضي على مضيفه ملقة، بهدفين نظيفين في ختام مسابقة الليغا، ما سمح له تصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن ملاحقه المباشر، برشلونة الفائز، في نفس اليوم، على ضيفه إيبار(4-2).

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