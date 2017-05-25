أوبك توافق على تمديد خفض الإنتاج

الاصلاح نيوز-

وافقت منظمة الدول المصدرة للبترول ‘أوبك’، الخميس، على تمديد خفض إنتاج النفط إلى 9 أشهر إضافية.

ووفقا للاتفاق، سيتعين على المنتجين خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا طيلة هذه المدة. ووافقت روسيا، أكبر منتج من خارج المنظمة، على التمديد.

وقال وزير المالية الروسي أنطونس يليانوف، الخميس، إنه سيدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي لأنه سيساعد روسيا في زيادة احتياطياتها.

وقال ‘تمديد الاتفاق يهدف إلى دعم أسعار النفط وتحقيق استقرارها عند المستويات الحالية وهو ما سيؤثر تأثيرا إيجابيا على ميزان المدفوعات للدول المنتجة للنفط.’

وستجتمع أوبك مع الدول المنتجة خارج المنظمة في وقت لاحق الخميس.

وكان اتفاق التخفيض السابق في النصف الأول من 2017، قد ساعم في دفع أسعار النفط إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل.