النفط يرتفع

الاصلاح نيوز-

ارتفعت أسعار النفط قبيل اجتماع لمنظمة أوبك اليوم الخميس من المتوقع أن يسفر عن تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد 2017 لتزيد تسعة أشهر على الأقل بعد ستة أشهر أولية في النصف الأول من العام الحالي.

وفي الساعة 0539 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 54.41 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 51.76 دولار.

وكلا الخامين مرتفع أكثر من 16 بالمئة عن أدنى مستوياتهما لشهر مايو أيار.

وارتفعت الأسعار بفعل إجماع على أن تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا بخفض الإمدادات 1.8 مليون برميل يوميا سيتقرر تمديده لما بعد 2017 بدلا من الاكتفاء بتغطية النصف الأول من السنة.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة إنه ثمة تكهنات بأن التخفيضات قد تزيد لتسعة أشهر وربما 12 شهرا.