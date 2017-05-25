حنيفات: 45 بالمئة زيادة تصدير المنتجات الزراعية لدول الخليج

الاصلاح نيوز-

اكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات زيادة تصدير المنتجات الزراعية لدول الخليج بنسبة 45 بالمئة هذه الفترة، نافيا ايقاف استيرادها من قبل هذه الدول.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجموعة من مزارعي لواء الرمثا مساء امس الثلاثاء في نادي اتحاد الرمثا، للاطلاع على النشاط الزراعي في اللواء المتنامي مؤخرا والاستثمارات الكبيرة في مجال الزراعات المروية بشقيها المكشوفة والمحمية وخصوصا الانتاج المكثف للبطاطا، وبحث المعيقات والعقبات التي تواجه مزارعي اللواء بشكل عام في الانتاج.

وقال ان اعادة بعض شحنات التصدير من الخضار كانت بسبب اجراءات احترازية من هذه الدول بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة فيها، والتي تضاربت مع الفحوصات المخبرية التي تجرى من كلا الطرفين، وهو اجراء طبيعي روتيني تقوم به الدول المستوردة كافة من بينها الاردن التي اعادت في العام الماضي عدة شحنات من دول اوروبية لم تكن مطابقة للمواصفات الاردنية.

وبين ان الفحوصات المخبرية للمبيدات الزراعية المستخدمة في الاردن سيتم تطويرها وشراء اجهزة حديثة وانشاء مختبرات في سوقي عمان واربد المركزيين للخضار والفواكه للكشف عليها، حيث تم التعاقد مع الجمعية الملكية والاتفاق مع مؤسسة الغذاء والدواء ومختبر خاص لإجراء الفحوصات اللازمة على المنتوجات الزراعية المعدة للتصدير وللسوق المحلي بفترة زمنية قصيرة لا تتعدى اكثر من ساعة وبكفاءة عالية.

واكد ان صحة المواطن على سلم اولويات الوزارة، وسيتم اصدار تعليمات بمحاسبة المخالفين من المزارعين الذين لن يلتزموا بتعليمات الوزارة بخصوص استخدام المبيدات الزراعية فيما يتعلق بفترة الامان للمبيد الزراعي قبل قطف المنتج الزراعي، مشددا على ضرورة تفعيل دور الارشاد الزراعي وتنشيطه من قبل المرشدين الزراعيين من خلال مديريات الزراعة في المحافظات والالوية.

وجرى حوار بين مزارعي اللواء والحنيفات حول مطالب بعض المزارعين بتوفير الدعم الحكومي اللازم لمستلزمات الانتاج وحماية الاسواق المحلية من استيراد بعض المنتجات التي يقوم المزارعون بانتاجها بمواسم معينة مثل البطاطا وزيت الزيتون والدجاج، بالإضافة الى تخفيض اسعر المياه والكهرباء على المزارعين والسماح لهم باستخدام العمالة الوافدة التي تغطي احتياجاتهم.

وقال مدير زراعة الرمثا الدكتور وليد العكور ان المساحة المروية القابلة للزراعة في اللواء تقدر بحوالي 24115 دونما تقسم الى خضروات مروية مكشوفة 16000 دونم، وتنتج 43000 طن وخضراوات محمية ‘بيوت بلاستيكية’ 4277 بيتا تنتج حوالي 13000 طن من مختلف انواع الخضار.

وعن المعيقات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في اللواء، بين ان ابرزها تفتت الملكية الزراعية والزحف العمراني المستمر على حساب الاراضي الزراعية وعدم تفعيل قانون استعمال الاراضي بإزالة اي عضوية لمديريات الزراعة في لجان التنظيم في البلديات وقلة الامطار وتذبذبها من موسم لآخر وارتفاع اسعار المستلزمات الانتاجية وبالتالي زيادة الكلف.

بترا