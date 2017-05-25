الاصلاح نيوز تهنئ جلالة الملك والاردنيين بعيد الاستقلال

الاصلاح نيوز-

يحتفل الأردنيون اليوم الخامس والعشرين من ايار بعيد استقلال المملكة الواحد والسبعين.

ويستذكر الاردنيون بفخر واعتزاز محطات النضال الاولى وتاريخ العطاء والانجاز الذين سطروه جيلا بعد جيل ليتمكن الوطن بعزيمة ابنائه المخلصين وبحكمة قيادته الهاشمية من النهوض والنماء على مدى عقود تطورت فيها مناحي الحياة وتعزز وجود الدولة الاردنية على خارطتي الوطن العربي والعالم.

‘الاصلاح نيوز’ تهنئ الشعب الاردني العظيم بهذه المناسبة ، كما تهنئ جلالة الملك وتضرع الى الله ان يحمي هذا الوطن ويكلأه بعين رعايته ويديم علينا الامن والسكينة.