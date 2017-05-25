التاكسي الأصفر يتراجع عن الإضراب

الاصلاح نيوز-

أكد نقيب أصحاب سيارات التاكسي، أحمد أبو حيدر، اتفاق مالكي وسائقي التاكسي على الغاء الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم، مشيرا إلى أنهم سيقدمون اليوم خدمة التوصيل المجاني للركاب المتواجدين في كل من منطقة مستشفى الجامعة الأردنية ومركز الحسين للسرطان ومستشفى البشير والامير حمزة.

وقال إن الإضراب كان يفترض أن ينفذ في مناطق مختلفة داخل عمان اليوم، احتجاجا على عمل الشركات والحافلات غير المرخصة قانونيا والتي تقدم خدمات النقل مقابل الأجر.

واضاف ابو حيدر انه وعلى الرغم من قيام الجهات المختصة بقطاع النقل بتحديد اسس وشروط لعمل بعض هذه الشركات، الا انها ولغاية الآن تنافس اصحاب التاكسي بصفة غير مشروعة، الامر الذي دفع بالعشرات من أصحاب التاكسي للقيام بتنفيذ اعتصامات متكررة خلال الاسابيع القليلة الماضية، في إشارة إلى شركتي “أوبر” و”كريم”.

وبين ان اصحاب التاكسي أنهوا اعتصامهم بعد تلقيهم وعودا من الجهات المعنية بان هذه الشركات ستقوم بالترخيص ضمن شروط معينة وعدا ذلك ستتعرض للمخالفات والمساءلة القانونية في حال بقيت تقدم خدماتها دون ترخيص.

يشار الى ان اصحاب التاكسي نفذوا اعتصامات متكررة خلال الاسبوعين الماضيين للمطالبة بجملة من التعديلات منها وقف عمل شركتي “اوبر” و”كريم” من قبل الجهات المختصة لأن عملهما خلق جوا من المنافسة غير العادلة.

وطالبوا باعادة النظر بأوضاعهم “السيئة”، خاصة وأن العاصمة أصبحت تشهد اكتظاظا ملموسا من حيث أعداد الحافلات في شوارعها، وهو ما يشكل اعاقة لحركة التاكسي.

بدورها، اكدت هيئة تنظيم النقل البري ان وزارة النقل والهيئة استمعت لمطالب سائقي التاكسي وستنظر بها.

واضافت الهيئة انه فيما يتعلق بموضوع عمل شركات النقل الذكي، فان الجهات المختصة قامت بوضع شروط وتعليمات وضوابط لعمل هذه الشركات ليصبح عملها قانونيا وتصبح منافسا عادلا لمقدمي خدمات النقل الآخرين.

واضافت الهيئة ان هنالك اسسا وشروطا لمقدمي خدمات النقل وعلى جميع العاملين بالمجال الالتزام بها ودون ذلك يتعرض المتجاوزون للمخالفات.

وعاودت الهيئة تأكيدها على ان هنالك مهلة تم تحديدها للشركات التي تقدم خدمات النقل الذكي عبر التطبيقات، وانه وفي حال انتهت المهلة دون التقدم لابرام العقود التشغيلية ستعتبر اعمالها مخالفة للقانون.

يذكر ان الحكومة قامت مؤخرا بوضع شروط وتعليمات لتنظيم عمل شركتي “اوبر و”كريم” كان على رأسها تسجيل الشركتين بالاردن بشكل رسمي، وان يكون لهما مقر وعنوان واضح ومعرفة العاملين لديها والقائمين بأعمال الشركتين.

اضافة الى ان الشروط فرضت على الشركتين رسوم التسجيل والترخيص، الى جانب ان التعرفة لهذه الخدمة يجب ان تكون مرتفعة عن تعرفة التاكسي الأصفر.

وتنص شروط الترخيص انه يجب على السائق العامل في هذه الخدمة أن يكون أردني الجنسية، وحاصلا على رخصة عمومي، اضافة الى اخضاع الموظفين العاملين لدى الشركتين للضريبة وضمهم للضمان الاجتماعي.

واشترط على الشركتين ضم التاكسي الأصفر لعملهما، حيث تم ضم ما يقارب 1500 تاكسي اصفر لشركة كريم مؤخرا.

يشار إلى أن عدد سيارات التاكسي العاملة في المملكة تبلغ نحو 16 ألف سيارة، و10 آلاف مركبة وباص نقل عام (سيارات سرفيس، الحافلات المتوسطة والكبيرة) بحسب هيئة تنظيم النقل البري. وبالنسبة للعاصمة عمان يوجد فيها أكثر من 11 ألفا و500 تاكسي، وحوالي 4 آلاف سيارة سرفيس، وما يقارب 6 آلاف حافلة متوسطة “كوستر”.

“الغد”