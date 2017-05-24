جمعية تراب الوطن ترفع  آيات التهنئة  إلى مقام جلالة الملك بمناسبة عيد الاستقلال وحلول شهر رمضان

الاصلاح نيوز-

أقامت جمعية تراب الوطن للتنمية الشاملة السياسية تحت رعاية الدكتور حازم قشوع ومندوب وزارة التنمية السياسية مستشار وزير التنمية السياسية الدكتور على الخوالدة ندوة توعوية حول اللامركزية والبلديات.

وفي بداية البرنامج ألقى الرئيس الفخري لجمعية تراب الوطن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في العاصمة الحاج ظافر البسطامي شكر الحضور ودعى لتكثيف مثل هذه اللقاءات التي تثري المجتمع وتوعيه، مهنئا جلالة الملك بعيد الاستقلال وداعيا للأردن أن تبقى منارة عز وشموخ.

والقى بدوره نائب رئيس جمعية تراب الوطن الباشا نياز أبو رزق كلمة ترحيبية، وشكر المشاركين وهنأ الوطن وقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بمناسبة عيد الاستقلال وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما تحدث راعي الاحتفال معالي الدكتور حازم قشوع في كلمة ترحيبية أشاد بها في انجازات جلالة الملك والدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك في القضية الفلسطينية والثوابت التي ينقلها من محفل إلى آخر وكانت كلمة حماسية بامتياز.

وتحدث قشوع حول مفهوم المشاركة في الانتخابات وصنع القرار والتقدم الذي يحظى به الاردن على مستوى العالم.

وتحدث من جهته مستشار وزير التنمية السياسية الدكتور على الخوالدة حول مفهوم اللامركزية والبلديات وحول المشاركة البناءة في الانتخاب، موضحا جميع الجوانب التي تخص الحملة الانتخابية ومدى وكيفية الاختيار الذي تخدم كل شرائح المجتمع والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال الاختيار الصحيح لمن يمثلهم ويخدمهم في مناطقهم.

وتخلل الندوة توزيع شهادات سفراء الهمة.

يذكر ان رئيس الجمعية تراب الوطن للتنمية الشاملة السياسية عياش كريشان لم يتمكن من حضور الندوة لانه يرقد على سرير الشفاه في المستشفى التخصصي اثر وعكه صحيه.