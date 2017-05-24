مصدر: لا علم للخارجية او السفارة بزيارة “الشيوخ” الى إسرائيل

الاصلاح نيوز –

اكدت مصادر مطلعة ان وزارة الخارجية الاردنية والسفارة الاردنية في تل ابيب لا علم لهما بالزيارة التي قام بها ‘شيوخ’ الى اسرائيل مطلع الشهر الحالي .

ولم تعلم الوزارة او السفارة بالزيارة الا من خلال وسائل الاعلام وان كل ما اثير من شائعات ومعلومات حول ترتيب السفير وليد عبيدات وعلمه بالزيارة افتراء وكذب ولم يتحر مرسلها الدقة او المهنية كما اشارت المصادر.

وكانت اوساط صحفية ابلغت بان الوفد الاردني الذي زعم مؤخرا انه يمثل العشائر وزار اسرائيل رتب النشاطات الخاصة به بعلم وزارة الخارجية الاردنية وبإشراف السفير الاردني في تل ابيب وليد عبيدات الامر الذي لم تؤكده مصادر محلية او اسرائيلية.

وكان النائب الاسبق حمادة فراعنة نفى ايضا علمه بذلك واصفا ذلك بـ ‘اكذوبة’ ترتيب الزيارة.