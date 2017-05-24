عشرون عاما لصاحب نادٍ ليلي قتل “بودي جارد” بالصويفية

الاصلاح نيوز-

قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاربعاء بالأشغال الشاقة عشرين عاما لصاحب نادي ليلي قتل ‘بودي جارد’ يعمل لديه في النادي إثر خلاف مالي.

وأقدم صاحب النادي على إطلاق النار على المغدور في منزله.

وفي التفاصيل فان المتهم وهو صاحب نادي ليلي والمغدور يعمل لديه كـ ‘بودي جارد’ واختلفا على مبلغ مالي ثم اتفقا على ان يترك المغدور العمل مقابل ان يعطيه المتهم حوالي عشرين الفا.

ذهب المتهم لمنزل المغدور عند منتصف الليل وبحوزته جزء من المبلغ المتفق عليه ما اثار حفيظة المغدور فاختلفا وتعاركا وعلى إثر ذلك اخرج المتهم مسدسه وأطلق عليه رصاصتين توفي متأثرا بهما.

وكانت النيابة العامة اسندت له جناية القتل العمد الا ان المحكمة بهيئتها التي ترأسها القاضي ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين محمد البلوش ونواف السمارات وحضور مدعي عام الجنايات احمد الكناني قررت تعديل التهمة المسندة له الى جناية القتل القصد لان الجريمة آنية وغير مخطط لها.

وقضت وضعه بالأشغال الشاقة عشرين عاما.