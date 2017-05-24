الامن: خطة امنية ومرورية خلال شهر رمضان

الاصلاح نيوز-

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الأمن العام انه ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك ولما لهذا الشهر الفضيل من خصوصية فقد اعدت مديرية الأمن العام ومن خلال مختلف اداراتها ووحداتها الميدانية خطة امنية ومرورية شاملة للتعامل مع مختلف الجوانب الامنية خلال الشهر الفضيل .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان الخطة التي سُيباشر بتنفيذها مع بداية الشهر الفضيل تنقسم لشقين أحدهما مروري تنفذه الادارات المرورية خاصة ادارة السير المركزية وادارة الدوريات الخارجية للتعامل مع المتغيرات المرورية التي تترافق والشهر الفضيل خاصة الازدحامات والاكتظاظات المرورية التي تشهدها مختلف الطرق الرئيسية واماكن التسوق والمجمعات التجارية وحول دور العبادة حيث ستعمل الخطة على الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع معولين على وعي المواطن الاردني من خلال تجنب ارتكاب المخالفات المعيقة لحركة المرور والامتثال لرجال السير والدوريات المنتشرة في مختلف الطرقات وتلافي مخالفة انبعاث العوادم من المركبات والعمل على معالجتها ليساهموا في المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدمي الطريق .