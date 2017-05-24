الأردن يدين اقتحام المتطرفين اليهود لساحات المسجد الأقصى

الاصلاح نيوز-

دانت الحكومة الاردنية بشدة الاعتداء الاسرائيلي السافر بتمكين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأربعاء من اقتحام ساحات المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بما يمثله ذلك من انتهاك لحرمة المكان وايذاء لمشاعر المسلمين في شتى انحاء العالم.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ان الحكومة الاردنية تحمل الحكومة الاسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية المساس بالمسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وتشجيع مئات المستوطنين على تدنيس ساحاته ومسؤولية عدم ايقاف دعوات بعض اعضاء الحكومة الاسرائيلية وبعض اعضاء الكنيست التحريضية والتي ادت الى اقتحامات المتطرفين.

وحذر الدكتور المومني من عواقب هذا الاستعداء والتجاهل الاسرائيلي لمقدسات المسلمين والقوانين الدولية واتفاق السلام الموقع مع الاردن.

واكد المومني على موقف الاردن الثابت في الحفاظ على المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، ورفض اي محاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم عليه، وان المسجد الاقصى / الحرم الشريف مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم ولا يقبل اي تفسير غير ذلك.

وقال المومني ان الاردن يوظف جميع خياراته القانونية والدبلوماسية بهدف الحفاظ على حماية المقدسات وموظفي اوقاف القدس والمصلين في المسجد، مشيرا بهذا الشأن الى الوصايا التاريخية والرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مؤكدا ان الالتزام الاردني بهذا الشأن حاسم وواجب مقدس عندما يتعلق الامر بالمساس بالمقدسات او محاولة تدنيسها او الاضرار بها. (بترا)