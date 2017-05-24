قطر تستورد 28 ألف رأس من الخراف الأردنية

الاصلاح نيوز-

بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية اعتبارا من اليوم الاربعاء، بتوفير خراف أردنية للمواطنين القطريين بأسعار مدعومة لا تتجاوز للرأس 850 ريالا( 164 دينارا).

وتعمل الحكومة القطرية كل عام وخلال شهر رمضان المبارك على طرح مبادرات عديدة تستهدف الحفاظ على ثبات أسعار السلع الاساسية وخصوصا الغذائية منها، لخلق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي القطري، كما تعمل على توفير خراف حية لمواطنيها بأسعار مدعومة حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عن قيام شركة ودام الحكومية باستيراد 28 الف رأس من الأغنام الاردنية الحية لتوزيعها على المواطنين بأسعار مدعومة بواقع خروفين لكل مواطن.

وأكدت الوزارة استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على ضمان توافر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وقالت إنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحفظ حقوق المستهلكين.-(بترا)