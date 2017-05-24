انخفاض أسعار بيع الذهب 20 قرشا

الاصلاح نيوز-

انخفضت اليوم الأربعاء أسعار بيع الذهب في الأسواق المحلية 20 قرشا وفق ما ورد على لسان نقيب اصحاب الحلي والمجوهرات .

وقال امسيح أن أسعار بيع الذهب ارتفعت في الآونة الأخيرة لتصل إلى معدلاتها الطبيعية وثباتها لأكثر من اسبوع على هذا الحل، لكن في تسعيرة اليوم شهدة الأسعار انخفاضا بمقدار 20 قرشا .

ورجح امسيح أن يكون تذبذب الأسواق والاسعار العالمية وراء هذا الانخفاض.

واشار امسيح الى اسعار بيع الذهب لليوم الاربعاء في الاسواق المحلية حيث بلغ عيار 24 (30،5) دينارا وعيار 21 بلغ (25،60) أما عيار 18 فبلغ (22،70).