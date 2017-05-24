التنمية: الانتهاء من توزيع شيكات المكرمة الملكية

الاصلاح نيوز-

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن 41 مديرية تنمية اجتماعية تتبع للوزارة في الميدان انتهت من توزيع شيكات المكرمة الملكية.

وقالت الوزارة على لسان ناطقها الاعلامي الدكتور فواز الرطروط ان عدد الشيكات التي تم توزيعها بلغ 30 ألف شيكا استفادت منها 30 ألف أسرة بواقع 100 دينار لكل منها.

وكانت اللجنة المركزية التي شكلتها الوزارة لهذه الغاية تتابع أولا بأول حسن سير عملية توزيع الشيكات، حيث أرسلت الوزارة مساء يوم الاثنين (22/5/2017) الماضي 30 ألف رسالة نصية(sms) على الهواتف المحمولة للمستفيدين لتبليغهم بموعد تسليمهم لشيكاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء (23-24/5/2017) من مديريات التنمية الاجتماعية في أماكن سكناهم.

وأفاد رئيس اللجنة مصلح الخريشة أن عملية التوزيع تمت بيسر وسهولة، وثمن بدوره جهود العاملين في المديريات الميدانية على متابعاتهم الميدانية، حيث أشار الى أن التحضيرات استغرقت شهرين لتدقيق الكشوفات والتأكد من مدى استحقاق المرشحين من خلال قواعد البيانات والدراسات التي تجريها الوزارة في المحافظات والألوية والبوادي والأرياف والمخيمات.