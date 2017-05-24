gig | الشرق العربي للتأمين تهنئ شركة الإقبال للتطوير العقاري بالمشروع الجديد

تتقدّم شركة gig | الشرق العربي للتأمين ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالتهنئة والتبريك، من شركة (الإقبال للتطوير العقاري) ممثلة برئيس مجلس الإدارة السيد توفيق فاخوري ومستشارها شركة دي جي جونز آند بارتنرز D.G.Jones & Partners (ME) Ltd./Jordan وذلك بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع Ritz Carlton Hotel and Residence «فندق وريزيدنس الريتز – كارلتون» في عمّان.

وتفتخر شركة الشرق العربي للتأمين بكونها المزوّد الرئيسي لخدمات التأمين للمشروع الجديد بكافة مراحله، كما يسعدها أن تقدم كافة الخدمات والدعم التأميني لهذا المشروع الرائد، آملين أن تستمر العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين بما يعود بالنفع لكافة الأطراف.

يذكر أن المشروع يشمل بناء برجين أحدهم فندقRitz Carlton «الريتز – كارلتون» والآخر برج Ritz Carlton Residence «الريتز – كارلتون ريزيدنس»،