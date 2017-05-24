ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: مجنون يملك أسلحة نووية

الاصلاح نيوز-

أفادت صحيفة واشنطن بوست مساء الثلاثاء أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون بأنه “مجنون يملك أسلحة نووية”، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفيليبيني رودريغو دوتيرتي في نهاية نيسان (أبريل).

واستنادا إلى الصحيفة، قال ترامب في نهاية تلك المكالمة الهاتفية في التاسع والعشرين من نيسان (أبريل)، “لا يمكننا أن نترك مجنونا يملك أسلحة نووية حُرّاً بهذا الشكل”.

وأضاف الرئيس الأميركي متحدثا عن كوريا الشمالية “لدينا قوة نارية كبيرة أكثر منها بعشرين مرة، لكننا لا نريد استخدامها”.

وبعد ذلك بثلاثة أيام، قال ترامب لوكالة بلومبورغ إنه “يتشرف” بلقاء الزعيم الكوري الشمالي الذي يخضع برنامج بلاده النووي لعقوبات دولية.

وأوضحت واشنطن بوست أن ترامب سعى أيضا خلال المكالمة مع دوتيرتي إلى الاستفسار عما إذا كان كيم جونغ-اون “مُستقراً أم غير مستقرّ”.

فردّ دوتيرتي أن كيم لديه “لعبة خطيرة في يديه يمكن أن تخلق الكثير من العذاب والمعاناة للبشرية جمعاء”.

إلا أن ترامب بدا مطمئنا إلى أن التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية قد فشلت، مؤكدا أن “كل صواريخه تحطمت، وهذا هو الخبر السار” في إشارة إلى كيم.

وعندما سأل الرئيس الأميركي دوتيرتي ما إذا كانت للصين “سلطة على” كيم، أجابه الرئيس الفيليبيني “نعم، في النهاية، الورقة الأخيرة هي في يد الصين. فقط الصين”.

وقال ترامب “آمل أن الصين ستحل المشكلة لكن إذا لم تفعلها الصين، سنفعلها نحن”.

وأنهى الرئيس الأميركي المكالمة بدعوة دوتيرتي إلى زيارة البيت الأبيض “في أي وقت يريده”، واصفا إياه بأنه “رجل صالح”.-(ا ف ب)