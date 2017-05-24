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الأربعاء .. أجواء ربيعية

الأربعاء ٢٤\٠٥\٢٠١٧

ارتفاع درجات الحرارة نهارآوالليل سقوط زخات خفيفة من المطر  الاصلاح نيوز-

يكون الطقس ربيعياً لطيفاً في أغلب المناطق نهار الأربعاء.

 

وتظهر صباحاً كميّات من السُحُب المُنخفضة.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح : شمالية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (30سم)

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 23-24 درجة مئوية.

ليلاً:

يكون الطقس بارداً نسبياً خاصة فوق الجبال.

وتكون الرياح متغيرة الإتجاهات خفيفة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 25 الى 16

غرب عمان: من 23 الى 16

إربد: من 24 الى 13

جرش: من 26 الى 16

السلط: من 22 الى 14

عجلون: من 22 الى 11

الزرقاء: من 27 الى 16

المفرق: من 26 الى 13

مأدبا: من 24 الى 12

الكرك: من 22 الى 13

الطفيلة: من 23 الى 13

معان: من 26 الى 14

العقبة: من 34 الى 23

البحر الميت: من 32 الى 25

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