الأربعاء .. أجواء ربيعية

يكون الطقس ربيعياً لطيفاً في أغلب المناطق نهار الأربعاء.
وتظهر صباحاً كميّات من السُحُب المُنخفضة.
وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.
في خليج العقبة:
– الرياح : شمالية معتدلة السرعة.
– حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (30سم)
– درجة حرارة سطح مياه البحر: 23-24 درجة مئوية.
ليلاً:
يكون الطقس بارداً نسبياً خاصة فوق الجبال.
وتكون الرياح متغيرة الإتجاهات خفيفة السرعة.
درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:
شرق عمان: من 25 الى 16
غرب عمان: من 23 الى 16
إربد: من 24 الى 13
جرش: من 26 الى 16
السلط: من 22 الى 14
عجلون: من 22 الى 11
الزرقاء: من 27 الى 16
المفرق: من 26 الى 13
مأدبا: من 24 الى 12
الكرك: من 22 الى 13
الطفيلة: من 23 الى 13
معان: من 26 الى 14
العقبة: من 34 الى 23
البحر الميت: من 32 الى 25