وفاة و 13 اصابة بحوادث في معان واربد وجرش

الاصلاح نيوز-

توفي شخص اثر حادث تصادم وقع بين شاحنتين بمنطقة مدينة الحجاج، في معان بحسب الدفاع المدني.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى مستشفى معان الحكومي وعند الوصول افاد الطبيب المناوب انه متوفى.

واصيب 7 اشخاص بحادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة الحصن في اربد.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وحالتهم العامة متوسطة.

واصيب 6 اخرون بحادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات بمنطقة بليلا/ باتجاه عمان.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس، وحالتهم العامة متوسطة.