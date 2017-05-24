الاشغال الشاقة لمتهمين شرعا بقتل شاب وسرقا نقوده في اربد

الاصلاح نيوز-

قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهمين بالأشغال الشاقة 11 عاما لأحدهما وعشر سنوات للمتهم الثاني لقيامهما بالشروع بقتل شاب كانا قد تحايلا عليه وأوهماه انهما أحضرا له سيارة بقصد شرائها.

وفي التفاصيل فان المجني عليه أخبر صديقه برغبته بشراء سيارة حيث قام الاخير بالطلب من ابن عمه تأمين سيارة لصديقه لغايات شرائها حيث اخذ ابن العم بالتخطيط للتحايل على المجني عليه لأخذ نقوده، واتفق مع المتهم الثاني بإيهامه بانه احضر له السيارة لغايات معاينتها ودفع العربون.

ونفذ المتهمان برفقة شخص اخر ما خططا له حيث قاما باستدراجه لمنزل في اربد وطلبا منه دفع العربون وما ان اخرج المبلغ حتى اشهر المتهم مسدسه وطلب منه اعطاءه النقود كافة التي بحوزته والبالغة عشرة الاف دينار.

وعندما رفض المجني عليه الدفع اسقطه ارضا مشهرا مسدسه على رأسه وتمكن المجني عليه من إبعاد المسدس عن رأسه قبل ان يطلق النار ويصيبه بالكتف وسرقا نقوده ولاذا بالفرار.

وقضت المحكمة بتجريم المتهم الرئيسي بجناية الشروع بالقتل وقررت وضعه بالأشغال الشاقة عشر سنوات وأدانت المتهم الثاني بجناية التدخل بالشروع بالقتل تمهيدا للسرقة، ولكونه من اصحاب الاسبقيات قررت وضعه بالأشغال الشاقة 11 عاما فيما اعلنت براءة المتهم الثالث لعدم توفر دليل يثبت اشتراكه بالجريمة.

وايدت محكمة التمييز الحكم وقالت انه متفق والقانون ومستوف لكافة شروطه القانونية.