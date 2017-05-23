منة فضالي تخضع لجراحة

الاصلاح نيوز ـ

أثارت الفنانة المصري منة فضالي، قلق جمهورها الفترة الأخيرة بعد مرورها بوعكة صحية، وظهورها داخل المستشفى وعلى سرير المرض.

منة فضالي، خضعت لعملية جراحية بعد أن أصيبت بـ”الفتاق”، حيث نصحها الأطباء بجراحة عاجلة أجبرتها على تأجيل كافة ارتباطاتها الفنية وخاصة مسلسل “أفراح إبليس″، ودخول إحدى المستشفيات في القاهرة.

يذكر أن أخر أعمال منة فضالي في الجزء الرابع من مسلسل “سلسال الدم”، الذي شهد انضمام عدد من الفنانين بالإضافة لأبطال الأجزاء السابقة، ومنهم رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، إلى جانب عبلة كامل، ورياض الخولي، وعلا غانم، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، والمسلسل من إخراج مصطفي الشال وتأليف مجدي صابر.