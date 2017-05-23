نصف مليون جنيه أجر إيمي سمير غانم عن حلقة واحدة

الاصلاح نيوز-

قامت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بتصوير حلقة مؤخرا من برنامج “تع اشرب شاي”، مع الفنانة المصرية غادة عادل.

الفنانة المصرية قامت بنشر مجموعة صور من كواليس الحلقة، على حسابها الخاص على موقع “انستغرام”، والتي ظهرت في إحداها وهي متقمصة مع غادة عادل دوري “ريا وسكينة”.

عدد من التقارير الصحافية كشفت أن إيمي طلبت 450 ألف جنيه مقابل حلقتها في برنامج “تع اشرب شاي”، وبعد المفاوضات تم تخفيض الأجر إلى 400 ألف جنيه، فيما حصلت على صافي مبلغ 350 ألف جنيه، وذلك بعد سداد قيمة الضرائب.

يذكر أن إيمي سمير غانم قد تعرضت لوعكة صحية خلال الفترة الماضية وكشفت والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز أنها كانت تعاني من القولون.