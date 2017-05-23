ترجيح تخفيض اسعار المحروقات 

الاصلاح نيوز-

رجح امين سر نقابة المحروقات وتوزيع الغاز هاشم عقل ان تقرر لجنة تسعير المحروقات خفض الاسعار لتسعيرة حزيران المقبل اعتمادا على المراجعة الدورية للأسعار.

وأضاف عقل في تصريح صحفي ان اسعار النفط الخام انخفضت عالميا 2 دولار عن الشهر الماضي، وهذا سينعكس ايجابا على الاسعار محليا..

وبين عقل ان اللجنة ستقرر خفض بنزين ’90’ قرشين وبنزين ’95’ قرشين ونصف و’98 ‘ ثلاثة قروش، اما بالنسبة للديزل والكاز فانه سيطرأ عليها انخفاض بقيمة قرش ونصف.

وفي سياق الموضوع قال عقل ان الحكومة قررت في وقت سابق اقتطاع قرشين عن كل لتر بنزين وسولا٬ من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الاردنية أو اي جهة أخرى ٬ لدعم صندوق جديد٬ يدعى ‘صندوق دعم نقل الركاب’٬ ما يعني إضافة قرشين على سعر بيع لتر البنزين أو السولار.

وفي حال تم تطبيق هذا القرار بداية شهر حزيران فان الحكومة ستحرم الاردنيين من هذا الانخفاض وبتالي ستجبر لجنة التسعير على تثبيت اسعار المحروقات لشهر حزيران.

وبين عقل ان لجنة تسعير المحروقات لا زالت تتباحث حول اسعار المحروقات، مطالبا الحكومة بضرورة تخفيضها اعتمادا على السعر العالمي خاصة وان المواطن الاردني مقبل على شهر رمضان المبارك.