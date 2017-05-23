فريق بحثي بقيادة أردني ينجح بتطوير “أنسولين” عن طريق الفم

الاصلاح نيوز-

نجح فريق بحث عربي بقيادة استاذ قسم الصيدلة في جامعة البترا الدكتور الأردني مياس الريماوي بتطوير نظام ناقل للأنسولين عن طريق الفم باستخدام تقنية “النانو”.

ووفق بيان صحفي أصدرته الجامعة اليوم الثلاثاء، حصل فريق البحث على جائزة أفضل بحث عملي منشور للعام 2017 من قبل جمعية الكيميائيين الأميركية.

ويعاني مرضى السكري من مشكلة حقن الأنسولين وعدم جدوى تناوله عن طريق الفم بسبب أن القناة الهضمية تمنع وصول الدواء إلى الخلايا المستهدفة.

وأوضح الريماوي أن الفريق نجح في وضع جزيئات الأنسولين داخل حويصلات باستخدام تقنية النانو، بحيث تعمل هذه الحويصلات على حماية الأنسولين من التحطم عند مروره بالقناة الهضمية ومنع الأنزيمات الهاضمة من امتصاصه وبذلك يصل سليما إلى الخلايا المستهدفة في الجسم ويقوم بدوره العلاجي.

وحصل الريماوي وزملاؤه على جائزة أفضل بحث علمي منشور في مجال الفوسفوليبيد من “الجمعية الدولية لليسيثين والفوسفوليبيد” التابعة “لجمعية الكيميائيين الأميركية للزيوت”، باعتبار أن البحث يفتح آفاقا جديدة لمرضى السكري ومنتجي الدواء حيث ستمكن أبحاث الريماوي وزملاؤه من تطوير منتج فموي للأنسولين كبديل لطرق الحقن التقليدية والتي لها آثار سلبية كثيرة على مرضى السكري.

وأشار الريماوي إلى أن العمل على هذا المنتج اجتاز مرحلة التجارب المخبرية، غير أنه توقف بسبب التكاليف المالية التي تتطلبها المراحل التالية لإنتاجه. ويتوقع أن تكلف هذه التجارب عشرات الملايين، بينما يتوقع أن يكون المردود التجاري له بالمليارات.

وشارك في انجاز البحث إلى جانب الريماوي كل من الدكتورة أماني السيد والدكتور إبراهيم مغربي والدكتور محمد حميدي من جامعة الطائف السعودية، والدكتورة نسرين جبر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية. (بترا)