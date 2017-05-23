اربعينية تطعن صاحب مركب في عرض البحر وتنهي حياتها 

الاصلاح نيوز-

أنهت سيدة أربعينية حياتها مساء الثلاثاء، بعد خروجها في رحلة بحرية بواسطة مركب في خليج العقبة قامت بطعن صاحبه، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر إن السيدة طلبت الخروج في رحلة بحرية وقامت بركوب قارب زجاجي وأثناء الجولة تفاجأ قائد المركب بطعنه في رقبته من قبلها.

وأشار إلى أن قائد المركب قفز إلى البحر وشرع في السباحة إلى الشاطىء لطلب المساعدة، حيث تحركت قوات البحرية الملكية إلى موقع القارب ولدى اقترابهم منها قطعت شرايين إحدى يديها ثم قامت بطعن نفسها في منطقة الرقبة، ما لبثت أن فارقت الحياة.

وبين المصدر أن حالة المصاب متوسطة وتم فتح تحقيق أمني في الجريمة، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أنها تعاني من اضطرابات نفسية.

“الغد”