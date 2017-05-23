الكشف عن مكافأة ريال مدريد للقائد راموس

الاصلاح نيوز-

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، جدد عقده مع الملكي حتى عام 2021.

وذكرت صحيفة ماركا “يُقال الكثير عن راموس، وعن تلك الأهداف التي ينعكس فيها طابع ريال مدريد، ولكن مساهمة القائد كانت أكثر من ذلك بكثير”.

وأضافت الصحيفة “الملكي أراد مكافأة هذا العمل الكبير والصامت في معظم الأحيان، بتمديد عقد راموس حتى 30 يونيو/حزيران 2021 وسيتم الإعلان عنه قريبًا”.

وتابعت “مشهد السماح لمارسيلو بوضع الوشاح على تمثال سيبيليس، شيء كان يحوم في رأس القائد منذ مدة، أراد أن يثبت أن النجاح كان بفضل الجميع”.

وواصلت “راموس أراد أن يتشارك متعة لمس التمثال مع زملائه في الفريق، وليس هناك طريقة أفضل من القيام بذلك بجانب القائد الثاني”.

وأردفت “القائد راموس أصبح الرابط المثالي بين النادي وغرفة الملابس، فعملية تجديد عقده المُعقدة صيف 2015 أفسحت المجال للطرفين بالوصول إلى تفاهم تام”.

وأوضحت ماركا “راموس رفع صوته في عدة مناسبات داخل غرفة الملابس لتذكير جميع زملائه في الفريق بأن بعض اللحظات كانت على المحك”.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول “راموس كان له فضل كبير بوضع ريال مدريد على بعد خطوة من كسر سلسلة 59 عامًا لم يحقق فيها الفريق الأبيض الثنائية في موسم واحد”.