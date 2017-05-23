المدير الفني للمنتخب النسوي يبدأ برصد اللاعبات

الاصلاح نيوز-

بدأ المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم مايكل ديكي برصد لاعبات المنتخب النسوي والمنتخب الرديف، للوقوف على مستويات اللاعبات قبل اعلان التشكيلة استعدادا للمشاركة في نهائيات آسيا التي تستضيفها الاردن العام المقبل.

ورصد ديكي المباراة التي جمعت المنتخب النسوي الأول والمنتخب النسوي الرديف التي اقيمت على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، والتي أتاحت له الفرصة لمتابعة لاعبات المنتخبين عن قرب في المباراة التي شهدت مشاركة جميع اللاعبات على مدى شوطي المباراة.

وأوضح ديكي أن المباراة منحته الفرصة للتعرف على المجموعة بشكل أكبر، ومكنته من مراقبة تحركات اللاعبات والتواصل فيما بينهن على أرض الملعب، بالإضافة للتفاعل معهن واعطائهن بعض الإرشادات والنصائح على أرض الملعب. الأمر الذي ساعده في تكوين فكرة جيدة عما يجب العمل على تطويره في الفترة المقبلة.

يذكر أن التجمع الرسمي للمنتخب سيبدأ يوم 28 أيار الحالي، فور انتهاء منافسات الدوري النسوي لكرة القدم، تحضيرًا لملاقاة المنتخب الجزائري وديًا في منتصف حزيران المقبل.

بترا