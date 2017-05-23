الفيصلي والجزيرة يلتقيان في نهائي الكأس غدا

الاصلاح نيوز-

يلتقي فريقا الفيصلي والجزيرة عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاربعاء على ستاد عمان الدولي في مباراة نهائي كاس الاردن-المناصير لكرة القدم.

ويبحث فريق الفيصلي عن احراز الثنائية في هذا الموسم من خلال احراز لقب الكاس بعد أن ظفر أخيرا بلقب الدوري، فيما يرنو فريق الجزيرة للعودة الى منصات التتويج بعد غياب طويل.

ويدخل الفريقان اليوم الثلاثاء في معسكر مغلق في عمان، استعدادا للمباراة التي يتوقع أن تأتي قوية ومثيرة لا سيما وأن الفريقين يضمان في صفوفهما عددا كبيرا من النجوم المحليين والاجانب.

واعد اتحاد كرة القدم الترتيبات المناسبة لإخراج المباراة بشكل متميز، اضافة الى بعض الفقرات الاحتفالية.

وسيتولى ادارة المباراة طاقم حكام محلي، في ظل عدم طلب اي من الفريقين الاستعانة بحكام من الخارج.

بترا